سرقة مقتنيات ذهبية بـ20 مليون دولار فى مطار تورونتو.. تعرف على التفاصيل

وكالات

تحقق الشرطة الكندية، في عملية سرقة ذهب ضخمة في مطار بيرسون الدولي في تورونتو، بعد اختفاء مقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، كشفت الشرطة أن لصوصا سرقوا ذهبا ومقتنيات ثمينة الاثنين الماضي، قيمتها أكثر من 20 مليون دولار كندي (14 مليون دولار أمريكي).

وقال ستيفن دويفستين مفتش الشرطة الإقليمية، لصحيفة "تورنتو ستار"، إنه جرى سرقة حاوية بعد تفريغها من طائرة في منشأة شحن، مضيفا: "ما يمكنني قوله هو أن الحاوية كانت تحتوي على شحنة قيمتها مرتفعة، إذ كانت تحتوي على ذهب ولكنها لم تكن تقتصر على الذهب فكانت تضم أشياء أخرى ثمينة".

وأوضح أن الشرطة تعتقد أن السرقة كانت حادثة منعزلة و"نادرة جدا"، ولم تجر أي اعتقالات حتى الآن.

يشار إلى أنه كثيرا ما يتم الاحتفاظ بالذهب المستخرج من البلاد في بيرسون قبل نقله جوا إلى الخارج، وما يقرب من نصف الشحن الجوي الكندي يمر عبر هذا المطار.

تعتبر هذه السرقة واحدة من أكبر السرقات في تاريخ كندا، بما في ذلك سرقة شراب القيقب في عامي 2011 و2012، إذ سرق اللصوص 9600 برميل من شراب القيقب بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون دولار، من مستودع بالقرب من كيبيك.