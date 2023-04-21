اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 11:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: جهود الصين قد تكون أساسا لجهود السلام فى الأزمة الأوكرانية

الجمعة، 21 أبريل 2023 10:00 م
روسيا: جهود الصين قد تكون أساسا لجهود السلام فى الأزمة الأوكرانية روسيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين بأن بعض بنود خطة السلام الخاصة بأوكرانيا التي قدمتها الصين ربما تكون أساسا لجهود السلام المستقبلية.

 

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، تابع الدبلوماسى الروسى "بادئ ذي بدء، نحن ممتنون لشركائنا الصينيين على نواياهم الصادقة ورغبتهم في المساهمة بحل الأزمة الأوكرانية" مشيرا إلى أن لدى الطرفين روسيا والصين مواقف مشتركة بشأن قضايا مثل أهمية ميثاق الأمم المتحدة، وعدم قابلية أمن الدول للتجزئة عن غيره من القضايا.

كذلك نوه غالوزين إلى أن كلا من روسيا والصين شريكان استراتيجيان، وأضاف أن "بعض بنود خطة السلام التي قدمها زملاؤنا الصينيون يمكن أن تكون أساسا لجهود السلام في المستقبل".

 

روسيا

الصين

روسيا وأوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

الصراع فى أوكرانيا

الأوضاع فى أوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة