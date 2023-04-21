رئيـس جامعـة المنوفيـة يتفقد مستشفيـات الجامعة ويهنئ الأطقـم الطبيـة بالعيد

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عقب آداء صلاة عيد الفطر المبارك بتفقد المستشفيات الجامعية وتقديم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين المكلفين بأعمال النوبتجيات بعيد الفطر المبارك، يرافقه الدكتور عبد الرحمن السباعى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صبرى الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية.

وتفقد رئيس الجامعة جميع الأقسام والاستقبال وغرف العنايات المركزة وغرف المرضى وتابع تقارير المرضى المتواجدين بالأقسام الداخلية لاسكمال العلاج وقدم لهم التهنئة بالعيد متمنيا لهم الشفاء العاجل.

كما وجه التهنئة لجميع مقدمى الخدمة الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين، ووجه لهم الشكر على التزامهم وتواجدهم بأماكن عملهم لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمترددين على المستشفيات.

وأكد القاصد علي رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، ومستشفى معهد الكبد القومى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا لعدد العاملين بالمستشفيات، بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الطبية لأقسام الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة والعمليات، مشيرا إلى توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بالمستشفيات الجامعية.

وأشار القاصد إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان والمحافظة، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.