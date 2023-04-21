اليوم السابع
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رئيس وزراء إيطاليا: الهجرة لا تحل مشكلة نقص اليد العاملة

الجمعة، 21 أبريل 2023 10:52 ص
رئيس وزراء إيطاليا: الهجرة لا تحل مشكلة نقص اليد العاملة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني
فاطمة شوقى

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أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن الاقتناع بأن المهاجرين لا يحلون المشكلة الكامنة في نقص الأيدي العاملة.

وقالت ميلوني في تصريحات على هامش افتتاح دورة عام 2023 لصالون الأثاث، المقام بمجمّع أسواق ميلانو شمال الثلاثاء، إن "من الموضوعي أننا في إيطاليا نواجه مشكلة في استقرار نظامنا الاقتصادي والاجتماعي على ضوء حقيقة أننا لم نستثمر لسنوات عديدة في معدلات المواليد والديموجرافيا"، حسبما قالت صحيفة الجورنال الايطالية.

وأضافت رئيسة الوزراء، أن "لدينا في الواقع مزيداً من الأشخاص الذين يجب الحفاظ عليهم في وظائفهم، مقابل عدد متناقص من الأشخاص الذين يعملون"، موضحة أنه "بعد إجراء التقييم اللازم، يمكن على أية حال، إيجاد حل لهذه المشكلة بطرق مختلفة".

وبهذا الصدد، أشارت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، إلى أن “الطريقة التي تعمل بها الحكومة الآن لا تتمثل بحل مشكلة اليد العاملة مع المهاجرين، بل بذلك الاحتياطي الكبير غير المُستغل، الذي يتمثل بعمل المرأة".

وردا على تساؤلات حول تسليط وثيقة الاقتصاد والمالية، الضوء على مدى تحسين المهاجرين للمالية العامة، قالت ميلوني، أنه "من خلال رفع مستويات توظيف الإناث ورفع نسبتهن إلى المتوسط ​​الأوروبي، ستتغير معطياتنا كثيراً"، وكذلك "من خلال العمل على تنمية الديموجرافيا، وبالتالي تشجيع إمكانية إنجاب العائلات للأطفال". واختتمت بالقول إن "هذا ما تعمل عليه الحكومة الآن".

 


ايطاليا

المهاجرين

العمل

الهجرة

رئيسة وزراء ايطاليا



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