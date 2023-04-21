اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 08:56 ص
أكرم القصاص
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رئيس مركز الداخلة يطمئن على المرضى ويقدم التهنئة لهم بحلول عيد الفطر.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:10 ص
رئيس مركز الداخلة يطمئن على المرضى ويقدم التهنئة لهم بحلول عيد الفطر.. صور جانب من اللقاء
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية مستشفى الداخلة العام لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.
 
كما قام رئيس المركز والوفد المرافق له بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك، باعتبارهم العين الساهرة لراحة المواطنين وتوفير الرعاية لهم ليعيشوا فى أمن مستمر، وأكد على أن الشرطة والجيش هما صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.
 
 
جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

جانب من الجولة (5)
جانب من الجولة (5)

جانب من الجولة (6)
جانب من الجولة (6)
 
 

الوادي الجديد

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