رئيس مدينة الأقصر يتابع تجهيزات ساحة أبو الحجاج لاستقبال المصلين فى عيد الفطر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، منذ قليل فى الساعات الأولى اليوم الجمعة، وذلك خلال جولته الميدانية، استعدادات تجهيز أرض ميدان وساحة أبو الحجاج لاستقبال المصلين أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة استعدادات المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتفقد رئيس المدينه أعمال النظافة والرش والغسيل وفرش السجاد وتركيب أعمال الفراشة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت، برفقته سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش وكافةً أجهزته التنفيذية التابعة للمدينة، ومن جانبه يناشد الدكتور علي الشرابي المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات وأن يحرص المصلين على الحضور والإلتزام بإحضار المصلية الخاصة به، لافتاً إلى أنه تم إغلاق الشوارع المؤدية للساحة متضمناً شارع المحطه ومرحبا وشارع معبد الكرنك، للبدء في تجهيز الساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

فيما أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل خطة مديرية أوقاف الأقصر، لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1444/ 2023، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، على أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة إنهاء الإستعدادات لإستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر إستعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتحديد أسماء وأعداد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، والتى تبلغ 1274 مسجد و54 ساحة، وكذلك التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الإختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وكشف مدير أوقاف الأقصر، عن قائمة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف إدارات المحافظة، حيث إنه فى مدينة إسنا الأكبر بالمحافظة، تجرى صلاة العيد فى الأماكن التالية:- (ساحة مركز شباب الشغب وساحة النور المحمدي بالدبابية، وساحة أبو فرغلي بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، وساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحاج النوبي بعزبة علي بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا).

أما فى مدينة أرمنت فتشمل ساحات صلاة العيد مايلي:- (ساحة مركز شباب الرياينة، وساحة غرب كوبري المحاميد بحرى، وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، وساحة السوق بأرمنت الحيط، وساحة أمام كوبري الرزيقات بحري، وساحة مركز شباب المحاميد قبلي بنجع البحر، وساحة مركز شباب حاجر المحاميد قبلى)، وفى بندر الأقصر تشمل ما يلي:- (ساحة سيدي أبو الحجاج وهي أكبر ساحة لأداء صلاة العيد في المحافظة، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك، وساحة منشاة العماري، وساحة الكرنك الجديدة، وساحة عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، وساحة مسجد عمار بن ياسر بالكرنك القديم، وساحة أبو بكر الصديق بشارع التليفزيون أمام المستشفى الدولي، وساحة المسجد العتيق في القباحي الغربي وساحة المستعمرة بالكرنك).

أما فى البياضية والزينية والطود والقرنة فتشمل تلك الساحات ما يلي:- (ساحة جبانة البغداد، وساحة آل البيت بالحبيل ومدافن الساحة الرضوانية بالبغدادي، وساحة أبو عربي بالحبيل، وساحة مسجد نجع خميس بالطود، وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان، وساحة الملعب الخماسي بالعديسات قبلي، وساحة أولاد حسن بمنطقة المريس بالطود، وساحة مركز شباب المدامود، وساحة مركز شباب الزينية بحري وساحة مسجد علي عبد الحليم بالزينية قبلي، وساحة ومسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالتة، وساحة مركز شباب البعيرات، ساحة نجع الجسر بالضبعية غرب الأقصر).



تجهيزات ساحة أبو الحجاج لإستقبال المصلين بصلاة العيد



تجهيزات ساحة أبو الحجاج لإستقبال المصلين في العيد



تجهيزات ساحة أبو الحجاج لإستقبال المصلين في عيد الفطر



رئيس مدينة الأقصر يتابع تجهيزات ساحة أبو الحجاج الاقصرى



رئيس مدينة الأقصر يتابع تجهيزات ساحة أبو الحجاج