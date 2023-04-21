رئيس المكسيك يبيع طائرة الرئاسة إلى طاجيكستان بسبب الأزمة الاقتصادية

قالت الحكومة المكسيكية إن طائرة الرئاسة بيعت إلى طاجيكستان، ليختتم على ما يبدو الفصل الأخير من ملحمة سياسية استخدمها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مراراً وتكراراً للتغلب على الأزمة الاقتصادية التى تضرب غالبية دول العالم، وأيضا لمهاجمة تصرفات أسلافه.



وأعلن لوبيز أوبرادور في تغريدة على تويتر، أن سعر البيع المتفق عليه للطائرة، وهي من طراز بوينج 787 دريملاينر واستخدمها سلفه إنريكي بينيا نييتو، بينما لم يستخدمها هو مطلقاً، بلغ حوالي 1.66 مليار بيزو، أو نحو 92 مليون دولار.



وفي مقطع مصور مرفق مع التغريدة، قال الرئيس إن البيع أظهر كيف تغيرت السياسة المكسيكية تحت قيادته، فى إشارة إلى محاولاته الدؤوب للتغلب على الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم.