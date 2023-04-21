اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 07:58 م
أكرم القصاص
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دوي صافرات الإنذار في أوكرانيا تحسبًا لغارات جوية روسية

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:07 م
دوي صافرات الإنذار في أوكرانيا تحسبًا لغارات جوية روسية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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دوت صافرات في جميع أنحاء أوكرانيا، مساء اليوم الجمعة، تحسبًا لغارات جوية أو ضربات صاروخية روسية حسب خريطة الإنذار التابع لوزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.


ووفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ أكتوبر الماضي بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم وتبنته استخبارات نظام كييف.


وأوضحت أن الجيش الروسي يستهدف مواقع الطاقة والصناعة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا، بما يمنع قوات كييف من إمداداتها الحيوية دون المساس ما أمكن بالمدنيين.


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صافرات الإنذار فى أوكرانيا

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