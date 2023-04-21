اليوم السابع
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خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهانى بعيد الفطر المبارك فى جدة.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:17 ص
خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهانى بعيد الفطر المبارك فى جدة.. صور
إيمان حنا

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أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة عيد الفطر المبارك، فى قصر السلام بجدة، صباح اليوم، وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين التهانى والتبريكات بالعيد السعيد.

وشارك فى آداء الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقد أم المصلين المستشار بالديوان الملكى الدكتور عبدالعزيز بن على بن نوح، والذى بيّن ما لعيد الفطر من فِضائل ومقاصد شرعية، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية قد خصها الله بنعم ربانية تستوجب الشكر، من منهج شرعي معتدلٍ رصين، وثِقلٍ حضاري وسياسى كبير، واجتماعٍ للكلمة متين، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ أمنها واستقرارها ورخاءها.

 

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عيد الفطر

الملك سلمان

خادم الحرمين يؤدى صلاة العيد

صلاة عيد الفطر



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