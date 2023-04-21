حياة كريمة.. 36 مشروعًا لخدمة 47 ألف مواطن بقرية الرمادى بأسوان

تتواصل على أرض محافظة أسوان ، جهود مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتتابع محافظة أسوان من خلال الجولات الميدانية نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، مع رصد المطالب والمشكلات الجماهيرية وتلبيتها أولاً بأول داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية.

وفى قرية الرمادى التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، تتواصل المشروعات الجارية بقرية الرمادى قبلى والتى تضم 47 ألف نسمة موزعين على 18 قرية ونجع وتابع ، وجار تنفيذ 13 مشروعا حاليا من إجمالى 36 مشروعا يتم تنفيذها بالقرية.

وتضم المشروعات، إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الرقيقين ، وتبطين ترعة قرية أبوالنصر وإنشاء كوبرى عليها وذلك بنسب 100 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات بالزنيقة بنسبة 98 %، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الحوش بنسبة 90% ، فضلاً عن مشروعات إنشاء المجمع الصناعى الحرفى ، وتوسعات مدرسة الغواليه الإبتدائية ، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالزنيقه بنسب 85 %.

بجانب مشروع إنشاء وحدة إسعاف الغوالية بنسبة 75% ، بجانب أعمال إحلال وتجديد شبكات وأعمدة ومحولات الكهرباء وتوصيل الأسلاك المعزولة بنسب 70 % ، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة مركز شباب العقابيه ، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بأبو النصر بنسب 60 % لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء وحدة الشئون الإجتماعية بقرية الحمام بنسبة 50% .