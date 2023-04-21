اليوم السابع
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حلويات وفاكهة أمام كل منزل.. أشهر طرق الاحتفال بالعيد فى عزبة نجيب ببنى سويف

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:03 م
حلويات وفاكهة أمام كل منزل.. أشهر طرق الاحتفال بالعيد فى عزبة نجيب ببنى سويف حلويات وفاكهة أمام كل منزل.. أشهر طرق الاحتفال بالعيد فى عزبة نجيب ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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احتفل أهالى عزبة نجيب التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف بعيد الفطر المبارك بتنظيم قطار من الأهالى، عقب أداء صلاة العيد من جميع الفئات العمرية، حيث يمرون على المنازل للتهنئة بالعيد.
 
وشهدت العزبة صباح اليوم قطار بشرى ضم كافة أبناء القرية من مختلف الأعمار للمرور على المنازل لتقديم التهنئة بالعيد، يتقدمه الشيخ محمود الشريف مأذون القرية الذى يقوم بعملية تنظيم مرور القطار.
 
وقال الشيخ محمود الشريف مأذون القرية، إن الأهالى يستقبلون القطار البشرى بالترحاب، حيث يقف شخص أمام كل منزل ينتظر قدوم القطار وهو يضع بجانبه صينية عليها أطباق من الكعك والفاكهة والحلوى لاستقبال الأهالى وإجبارهم على تناول أى من ألأشياء المتواجدة، وعند الأنتهاء من استقبالهم، ينضم إلى القطار، حتى يمرون على جميع المنازل، وإذا وجد بالمنزل مُسن لأ يستطيع الخروج تجدهم يدخلون إليه للأطمئنان عليه وتهنئته بالعيد. 
 
 
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IMG-20230421-WA0115

الأهالى يستقبلون بعضهم بالحلويات
الأهالى يستقبلون بعضهم بالحلويات

فاكهة فى انتظار اهالى العبة
فاكهة فى انتظار اهالى العبة
 

بنى سويف

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