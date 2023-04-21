اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 11:01 م
أكرم القصاص
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حريق ضخم فى ولاية أمريكية إثر انقلاب صهريح على طريق للسيارات

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:48 م
حريق ضخم فى ولاية أمريكية إثر انقلاب صهريح على طريق للسيارات الحريق
وكالات

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أعلنت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية عن نشوب حريق إثر حادث انقلاب صهريج في طريق للسيارات.

وأوضحت الشرطة في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أن الحادث وقع على جسر "غولد ستار" بالقرب من مدينة غروتون. وطالبت الشرطة إغلاق الجسر، والسكان والمسافرين بتجنب الاقتراب من مكان الحادث واختيار طرق أخرى للمرور. وأشارت إلى أن الحريق طال بعض المباني الواقعة تحت الجسر، وأن هناك إصابات، لكن عددها الدقيق لا يزال مجهولا.

 


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