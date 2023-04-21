اليوم السابع
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حرس الحدود الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:45 م
حرس الحدود الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك الجيش الروسى
وكالات

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أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، أن قوات حرس الحدود الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

وكتب ستاروفويت في منشور على "تلغرام"، يوم الجمعة: "أسقط حراس حدودنا طائرة مسيرة للعدو في منطقة سوندجا".

ونشر صورا لحطام الطائرة، مقدما الشكر لحراس الحدود على إسقاطها.

وكان ستاروفويت قد أعلن صباح الجمعة عن هجوم أوكراني آخر بطائرة مسيرة، استهدف معدات إنشاء الحواجز الدفاعية على الحدود يوم الخميس، وأسفر عن أضرار مادية بالمعدات دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

 

 


روسيا

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