جولة لمحافظ الإسكندرية لتهنئة الأهالى فى أول أيام عيد الفطر .. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة بشوارع الإسكندرية لتهنئة الأهالى بحلول عيد الفطر المبارك، وسط أجواء البهجة، وأكد المحافظ على أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك على الكورنيش بنطاق منطقة محطة الرمل، والتقى عدد من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك. وخلال جولته بالكورنيش والمتنزهات تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقى بإحدى السيدات المكافحات، التي تعمل سائقة سيارة أجرة لمساعدة أسرتها، مؤكدا أن مثل هذه النماذج المثابرة مثال يحتذى به في التفاني والكفاح لكسب الرزق، مؤكدًا أنه سيتم تكريمها بمبني الديوان العام للمحافظة تشجيعاً وتحفيزاً لها.

فيما قام اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة بجولة تفقدية بطريق الكورنيش من نطاق حى الجمرك حتى حى المنتزة ثان، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطنى وزائرى الإسكندرية، والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات والمرور الميدانى خلال فترة عيد الفطر المبارك ، بحضور العميد محمد عابدين مدير الإدارة المركزية للنظافة والتجميل والأستاذ وليد مرسى مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث والمهندسة رشا شوقى مدير عام إدارة الرقابة والرصد البيئى والاستاذ احمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والاستاذة عزة سعد رئيس حى وسط والمهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك والدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزة ثان ومسئولى شركة نهضة مصر

وخلال الجولة؛ أكد اللواء خالد جمعة، أنه فى ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فقد قامت المحافظة برفع حالة الطوارىء القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والتنسيق مع المديريات المعنية.

وقد أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، و العميد محمد علي كشك المستشار العسكري بالاسكندرية ، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من مجلسي النواب والشيوخ، و القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة . وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة مع أهالى المحافظة، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وداعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.