توزيع حلوى وبالونات على الأطفال فى أول أيام عيد الفطر بالوادى الجديد.. صور

قام متطوعون من جمعية الهلال الأحمر المصري والجمعيات الخيرية بالوادى الجديد بتوزيع حلوى وبالونات وهدايا على الأطفال فى أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور واحتفالات العائلات داخل حديقة 30 يونيو واستخدام الاطفال للملاهي مجاناً وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية وسط الخضرة وبحيرات المياه الموجودة فى الحديقة.

وكان آلاف المواطنين من أهالى مدينة الخارجة، أدوا صلاة عيد الفطر المبارك بساحة حديقة 25 يناير بمدينة الخارجة وذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة، كما وضعت قوات الأمن وإدارة المرور حواجز مرورية لتسهيل حركة المصلين إلى المسجد وتم توزيع الهدايا والحلوي على الأطفال.

ووجه الزملوط بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة عليهم، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

وكانت مديرية الأوقاف بالمحافظة أعلنت عن تجهيز وفرش 9 ساحات كبرى و205 مساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف .