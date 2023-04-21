توزيع بلالين أرز بلبن على الأطفال فى المنوفية عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر

شهدت ساحة صلاة عيد الفطر المبارك بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب الانتهاء من الصلاة على تبادل التهانى والتصالح عمل بقول رسول الله سيدنا فى حديث الشريف أفشو السلام بينكم، وحديث أخر " من سره أن يبسط له فى رزقه أو ينسأ له آثر فيصل رحمه".

وفى سياق متصل، قام مجموعة من الشباب بتوزيع البلالين والألعاب على الأطفال، بالإضافة إلى توزيع للمره الأولى أرز بلبن على الأطفال فرحة بعيد الفطر وسط حالة من الفرحة والسعادة خيمت على جميع أهالى القرية والقرى المجاورة.