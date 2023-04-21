توزيع بلالين أرز بلبن على الأطفال فى المنوفية عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر

شهدت ساحة صلاة عيد الفطر المبارك بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب الانتهاء من الصلاة على تبادل التهانى والتصالح عمل بقول رسول الله سيدنا فى حديث الشريف أفشو السلام بينكم، وحديث أخر " من سره أن يبسط له فى رزقه أو ينسأ له آثر فيصل رحمه".
وفى سياق متصل، قام مجموعة من الشباب بتوزيع البلالين والألعاب على الأطفال، بالإضافة إلى توزيع للمره الأولى أرز بلبن على الأطفال فرحة بعيد الفطر وسط حالة من الفرحة والسعادة خيمت على جميع أهالى القرية والقرى المجاورة.
وأدى صباح اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم، رافقه الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية محمد موسى نائب المحافظ واللواء حازم عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .
ألقى خطبة العيد الشيخ كمال عبد الرازق مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والتي تناول فيها الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل في الطاعات عقب شهر رمضان، مهنئا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك وداعيا الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام والعبادات التي تقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل طيلة أيام الشهر المبارك ، ومشيرا إلى ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في توطيد مفاهيم الترابط والتكافل ونشر المحبة والتسامح التي يدعو إليها الدين الإسلامي .
ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معربا عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، متمنيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.
هذا وقد سادت الشوارع والميادين بمدن ومراكز وقرى المحافظة حالة من البهجة والسرور احتفالا بعيد الفطر المبارك .
جانب من التوزيع (1)
جانب من التوزيع (2)
جانب من التوزيع (3)
جانب من التوزيع (4)
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