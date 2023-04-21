اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد عدد من الأهالي لقضاء أول أيام عيد الفطر بشواطئ مصيف بلطيم الـ6.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 01:17 م
توافد عدد من الأهالي لقضاء أول أيام عيد الفطر بشواطئ مصيف بلطيم الـ6.. صور تنوع الالعاب بمصيف بلطيمط
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توافد عدد من أهالي محافظة كفر الشيخ  والمحافظات المجاورة، إضافة لتوافد عدد كبير من محافظات القاهرة والدلتا، لقضاء لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بالأجواء المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ6 التي تتميز بها مدينة مصيف بلطيم، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الالعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطيه، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمعيدين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

 وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالانقاذ، مؤكداُ أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات افراد الانقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم خلال إجازة عيد الفطر.

 

استمتاع الاطفال بركوب الدراجات
استمتاع الاطفال بركوب الدراجات

 

الاستمتاع بمياه البحر المتوسط
الاستمتاع بمياه البحر المتوسط

 

 

تنوع الالعاب بمصيف بلطيم
تنوع الالعاب بمصيف بلطيم

 

 

تنوع الالعاب بمصيف بلطيمط
تنوع الالعاب بمصيف بلطيمط

 

 

توافد المعيدين على شواطئ مصيف بلطيم
توافد المعيدين على شواطئ مصيف بلطيم

 

 

توافد عدد من الأهالي على مصيف بلطيم
توافد عدد من الأهالي على مصيف بلطيم

 

 

توجه الأهالي للملاهي بمصيف بلطيم
توجه الأهالي للملاهي بمصيف بلطيم

 


 

 



 


كفر الشيخ

مصيف بلطيم

محافظة كفر الشيخ

عيد الفطر

فرق انقاذ

شواطئ مصيف بلطيم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة