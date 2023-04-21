"تموين الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة أعمال المخابز والأسواق فى العيد

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس اليوم، المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية بعد صلاة عيد الفطر المبارك حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال إجازة العيد.

كما تتم المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب)، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز و الأسواق بأنحاء المحافظة

وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز، وتنتشر فرق الأجهزة الرقابية للمديرية بين المواطنين فى المخابز والأسواق لمتابعة انتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفواكه بالأسواق معلن عن أسعارها، ومدد صلاحيتها وتعمل غرفة العمليات على مدار الساعة، للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق.