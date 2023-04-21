تكريم 2000 حافظ للقرآن الكريم على مستوى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ 2000 من حفظة القرآن الكريم، بحضور وكيلي وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، والأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

فشهدت قرية الحمراوي بكفرالشيخ، الحفل السنوي للعام السادس على التوالى في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ، والذي اشترك فيه 700 متسابق على مستوى المحافظة، بحضور هيثم عبد الدايم صالح، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ، والدكتور سامح داود مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، والدكتور صفوت محمد عمارة، من علماء الأزهر الشريف وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية، والدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الكبد والمشرف على معهد الأورام بكفرالشيخ، وأحمد الأسيوطي مدير عام سابق بالتربية والتعليم، وتم تكريم 40 حافظًا للقرآن الكريم مقسمين إلى أربعة مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن كاملًا وعددهم 10، والمستوى الثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن وعددهم 10، والمستوى الثالث حفظ نصف القرآن وعددهم 10، والمستوى الرابع حفظ ربع القرآن وعددهم 10.

افتتح حفل التكريم بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئة أسماء عادل، الفائزة بالمركز الأول عالميا، في المسابقة العالمية التي نظمتها وزارة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف، وتم تكريم والدتها، كما تم تكريم الأم المثالية على مستوى الجمهورية، هدى عبداللطيف محمود مصطفى، وتكريم خاص لكبير إذاعي إذاعة القرآن الكريم شحاتة العرابي.

وقال الدكتور صفوت محمد عمارة، نحتفل اليوم بحفظة القرآن الكريم، وحامل القرآن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكرًا عند اللَّه من تعلم القرآن تلاوةً وحفظًا وترتيلًا، وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن، وقد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُقالُ لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتلُ في الدنيا فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرؤها» [رواه النسائي وأبي داود واحمد] أي: يُقالُ لحامل القرآن العامل بما فيه مع دخوله الجنة؛ فالناس تتفاوت مكانتهم في الجنة؛ ولذلك يُقالُ له: "اقرأ" القرآنَ "وارتقِ" في درجات الجنة "فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرؤها"، ودرجات الجنة تُضاهي عدد آيات القرآن الكريم التي تبلغ 6236 آية.

كما شهد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، لتكريم 200 من حفظة القرآن الكريم، بحضور قيادات محافظة كفر الشيخ، محمد عيد عياده، ووليد خيري، و اشرف غنيم، خبير في وزارة العدل، والدكتور علي أبو شوشه، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ سابقا، ومصطفى صبري، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن، وأحمد غنيم، مدير إدارة الأسرة والطفولة.

كما شهدت قرية روينة احتفالاً بتكريم 150 من حفظة القرآن الكريم، من بين 1000 متسابق، بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس باسم حجازي عضو مجلس النواب، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والدكتور ماهر أبو عيشة، مدير الإدارات بأوقاف كفر الشيخ، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ.

شهد نادي نقابة المعلمين بدسوق في كفر الشيخ، مساء الخميس، حفل تكريم ل 87 من حفظة القرآن الكريم، وجرى منحهم مبالغ مالية وشهادات تقدير وجوائز مالية، جاء ذلك بحضور فتحية عبدالخالق، والدكتور صلاح عبدالحميد الأحول، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجهاز المركزي للمحاسبات، بصفته راعي المسابقة السنوية، والمهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب.

وقال الأحول إن المتسابقين سبق أن اجتازوا امتحانات من قبل رجال الأوقاف في القرآن كله ونصفه وربعه، وجزء عم، مشيرا إلى أنه جرى أيضا تكريم أمهات المتسابقين والمسابقات.



الحضور في الاحتفالية



الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ



توزيع الجوائز على حفظة القرن الكريم