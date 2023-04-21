تكبيرات عيد الفطر بمحافظة المنوفية.. صور وفيديو

المنوفية - محمد فتحى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" تكبيرات عيد الفطر المبارك بأحد مساجد محافظة المنوفية، وسط فرحة وبهجة من الأهالى.

وفي إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة ، مشدداً بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

فيما أنهت مديرية الأوقاف كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.

وأفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن المديرية قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار الساعة لتطهير المحلات والأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة

وفى قطاع الصحة، أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة على رفع حالة التأهب بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال فترة الإجازة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ومتابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى ، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة.

فيما أنهت مديرية الأوقاف كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.



جانب من الصلاة (2)



جانب من الصلاة (3)