اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 04:33 ص
أكرم القصاص
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تعرف على اعداد السيارات الملاكى المرخص خلال مارس 2023

الجمعة، 21 أبريل 2023 04:00 ص
تعرف على اعداد السيارات الملاكى المرخص خلال مارس 2023 السيارات الملاكي
كتبت أمانى سمير

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كشفت احدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2023 ، أن عدد السيارات " الملاكي " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8267 سيارة ملاكي 
 
وجاء من من بينها ترخيص وتأمين حوالي 148سيارة موديل 2020 و142 سيارة موديل 2021و3264 سيارة موديل 2022و4713سيارات موديل 2023 .
 
يذكر ان السيارات الملاكي التي تم ترخيصها والتأمين عليها إجباريا خلال شهر فبراير 2023  سجلت حوالي  6165 سيارة ملاكي من بينها 100 سيارة موديل 2020 و103 سيارة موديل 2021 و3316 سيارة موديل 2022 و2646 سيارات موديل 2023 .

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