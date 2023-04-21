تعرف على اعداد السيارات الملاكى المرخص خلال مارس 2023

كتبت أمانى سمير

كشفت احدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2023 ، أن عدد السيارات " الملاكي " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8267 سيارة ملاكي

وجاء من من بينها ترخيص وتأمين حوالي 148سيارة موديل 2020 و142 سيارة موديل 2021و3264 سيارة موديل 2022و4713سيارات موديل 2023 .

يذكر ان السيارات الملاكي التي تم ترخيصها والتأمين عليها إجباريا خلال شهر فبراير 2023 سجلت حوالي 6165 سيارة ملاكي من بينها 100 سيارة موديل 2020 و103 سيارة موديل 2021 و3316 سيارة موديل 2022 و2646 سيارات موديل 2023 .