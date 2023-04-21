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تعرف على آليات تعامل القابضة المعدنية مع شركاتها الخاسرة لتطويرها

الجمعة، 21 أبريل 2023 03:00 ص
تعرف على آليات تعامل القابضة المعدنية مع شركاتها الخاسرة لتطويرها وزارة قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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بدأت الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام اتخاذ نهجا جديدا فى محاولة لحل مشكلات شركاتها الخاسرة، بما يتوافق مع تطبيقات القانون رقم 185 لسنة 2020 ، ولا سيما بعد نجاح عدد من القوابض في التعامل مع هذا الملف تعرف على تفاصيل تعامل القابضة المعدنية مع شركات الخاسرة وضعيفة الربحية .
 
1 – تم تكليف مكاتب متخصصة بعمل دراسات جدوى لتلك الشركات لتحديد اليات التعامل معها.
2 – يتم ضخ استثمارات جديدة فى بعض تلك الشركات لتعويمها.
3 – دراسة دمج بعض الشركات فى بعضها البعض على غرار ما فعلته القابضة الكيماوية.
4 – فتح المجال للقطاع الخاص للشراكة فى بعض الشركات.
5 – من احدث الشركات التي سيشارك معها القطاع الخاص شركة النصر لصناعة المواسير الصلب.
6 – تم توقيع اتفاق مع تحالف مصرى - هندى فى مجال الصناعات المعدنية، وبمشاركة فنية إسبانية وصينية بهدف تطوير ولوازمها وزيادة رأسمال الشركة وإضافة خطوط إنتاج جديدة ورفع كفاءة الخطوط الحالية.
7 – تسعى وزارة قطاع الاعمال إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
 

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