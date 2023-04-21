اليوم السابع
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ترامب يتهم السلطات الأمريكية بإثارة النزاع فى أوكرانيا

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:00 ص
ترامب يتهم السلطات الأمريكية بإثارة النزاع فى أوكرانيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية على سحب القوات من أفغانستان، معتبرا أن ذلك مرتبط بقرار روسيا إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

قال ترامب: "أعتقد أن الطريقة التي غادرنا بها أفغانستان كانت أكثر اللحظات المخزية في تاريخ بلدنا. عندما رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شى جين بينغ عدم كفاءتنا وأننا لم نكن نعرف ما الذي كنا نفعله، حفزهم ذلك على الذهاب والتصرف في أوكرانيا".

وأضاف أنه خلال فترة رئاسته، لم يكن من الممكن حدوث نزاع في أوكرانيا، فضلا عن مخاطر العمل العسكري الصيني ضد تايوان.


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أفغانستان

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شى جين بينغ

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