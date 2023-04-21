تراجع مبيعات التجزئة فى بريطانيا بشهر مارس بسبب سوء الأحوال الجوية

كتبت رباب فتحى

تراجعت مبيعات التجزئة فى بريطانيا العظمى أكثر من المتوقع في مارس حيث أدى سوء الأحوال الجوية إلى إبقاء المتسوقين فى منازلهم، لينتهى بذلك شهرين من زيادة الإنفاق من قبل المستهلكين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني (ONS) إن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.9% الشهر الماضي حيث أدى مارس، الشهر الذى شهد هطول الأمطار بأعلى وتيرة خلال 40 عامًا إلى إضعاف حماس المتسوقين لزيارة المتاجر الكبرى ومحلات الملابس ومراكز الحدائق.

كان الانخفاض، الذى أعقب زيادات 1.1% و 0.9% فى فبراير ومارس على التوالى، أكثر من نسبة الانخفاض 0.5% التى توقعها الاقتصاديون.

وانخفضت مبيعات المتاجر غير الغذائية بنسبة 1.3% على أساس سنوى فى مارس، بعد ارتفاع قوى بنسبة 2.4% فى فبراير، حيث أعرب تجار التجزئة عن أسفهم لتأثير الطقس على مشتريات العملاء، وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الشهر الماضى كان سادس شهر مارس الأكثر هطولا للأمطار على الإطلاق منذ عام 1836.

وانخفضت أحجام المبيعات فى المتاجر الكبرى ومحلات الملابس بنسبة 3.2% و 1.7% على أساس شهرى، بينما انخفضت المبيعات بنسبة 0.6% فى متاجر المجوهرات ومراكز الحدائق.

وقال دارين مورجان ، مدير الإحصاءات الاقتصادية فى مكتب الإحصاء الوطنى: "تراجعت تجارة التجزئة بشكل حاد فى مارس حيث أثر الطقس السيئ على المبيعات في جميع القطاعات تقريبًا.. فى الشهر الأخير ، شهدت المتاجر الكبرى ومتاجر الملابس ومراكز الحدائق انخفاضًا شديدًا حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إضعاف الحماس للتسوق".

كما سجل مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاضًا بنسبة 0.7% فى المبيعات فى متاجر المواد الغذائية، بعد زيادة بنسبة 0.6% فى فبراير، حيث شعر المستهلكون بضيق ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تسارعت بنسبة 19.1% فى العام حتى مارس ، مدفوعة بالنمو القياسي فى أسعار الخبز والحبوب والارتفاع الحاد فى أسعار البسكويت والكعك، وهو أسرع معدل سنوى لها منذ عام 1977.