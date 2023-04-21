اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين مهنئا المسلمين بعيد الفطر: حياة الأمة الإسلامية مليئة بالحسنات والواجبات

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:57 ص
بوتين مهنئا المسلمين بعيد الفطر: حياة الأمة الإسلامية مليئة بالحسنات والواجبات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
وكالات

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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء في نص التهنئة: "أُشير على الرحب والسعة إلى أن المسلمين في بلادنا يحترمون تقاليد الأبوة التاريخية والدينية والثقافية التي تعود إلى قرون، ويحثون الشباب عليها".
 
وأضاف الرئيس الروسي في نص التهنئة، إن "حياة الأمة الإسلامية مليئة بالحسنات والواجبات، يتطور تفاعلها مع المؤسسات الحكومية والعامة بنشاط، ويتم إيلاء الاهتمام الدؤوب للمبادرات التعليمية والخيرية".
 
 

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