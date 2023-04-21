اليوم السابع
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بريطانيا: تعيين أوليفر دودن نائبا لرئيس الوزراء وأليكس تشالك وزيرا للعدل

الجمعة، 21 أبريل 2023 04:37 م
بريطانيا: تعيين أوليفر دودن نائبا لرئيس الوزراء وأليكس تشالك وزيرا للعدل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

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أعلنت الحكومة البريطانية تعيين، أوليفر دودن، نائبا لرئيس الوزراء، خلفا لدومينيك راب الذي استقال من منصبه عقب مزاعم بقيامه بالتنمر على موظفين أثناء عمله كوزير في إدارات مختلفة.
وأوضحت الحكومة - في بيان نقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أنه تم أيضا إسناد حقيبة العدل لأليكس تشالك، ليحل محل دومينيك راب في المنصب.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد أعلن قبوله استقالة راب بحزن شديد، إلا أنه أكد أن قرار الاستقالة هو القرار الصائب.


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