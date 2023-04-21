بريطانيا: تعيين أوليفر دودن نائبا لرئيس الوزراء وأليكس تشالك وزيرا للعدل

أعلنت الحكومة البريطانية تعيين، أوليفر دودن، نائبا لرئيس الوزراء، خلفا لدومينيك راب الذي استقال من منصبه عقب مزاعم بقيامه بالتنمر على موظفين أثناء عمله كوزير في إدارات مختلفة.
وأوضحت الحكومة - في بيان نقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أنه تم أيضا إسناد حقيبة العدل لأليكس تشالك، ليحل محل دومينيك راب في المنصب.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد أعلن قبوله استقالة راب بحزن شديد، إلا أنه أكد أن قرار الاستقالة هو القرار الصائب.
بريطانيا: تعيين أوليفر دودن نائبا لرئيس الوزراء وأليكس تشالك وزيرا للعدلالجمعة، 21 أبريل 2023 04:37 م
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الحكومة البريطانية تعيين، أوليفر دودن، نائبا لرئيس الوزراء، خلفا لدومينيك راب الذي استقال من منصبه عقب مزاعم بقيامه بالتنمر على موظفين أثناء عمله كوزير في إدارات مختلفة.
الموضوعات المتعلقة
استقالة وزير العدل البريطانى بعد مزاعم حول تنمره على موظفينالجمعة، 21 أبريل 2023 11:35 ص
استقالة مسئول أمنى كبير فى البرازيل بعد نشر فيديو كشف وجوده خلال هجمات 8 ينايرالخميس، 20 أبريل 2023 11:47 ص
وزير الدفاع الأوكرانى يعتزم الاستقالة من منصبه عقب انتهاء الأزمة الروسيةالإثنين، 17 أبريل 2023 08:56 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة