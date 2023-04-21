بدء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد المشير طنطاوى

أحمد عرفة

بدأت منذ قليل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد المشير طنطاوى، بتلاوة قرآنية عطرة لفضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوى.

وكانت دار الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا، الموافق 20 أبريل لعام 2023 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًّا.