بابا الفاتيكان: الأرض تعانى.. نحن بحاجة لسياسات لمواجهة آثار تغير المناخ

فاطمة شوقى

أكد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مجددًا خلال لقائه مع الوفد البريطاني لـ "قادة الحوار بين الأديان " على "الحاجة الملحة لحماية البيئة" والعمل بشكل خاص مع الشباب لمواجهة آثار تغير المناخ، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وأكد البابا أن الأمر يتعلق بـ "الاعتراف بأن الأزمة البيئية والأزمة الاجتماعية في عصرنا ليستا أزمتين منفصلتين ، بل هي أزمة واحدة ، الأمر الذي" يتطلب إنشاء نماذج اقتصادية جديدة وواضحة ".

وأشار إلى أنه عندما اندلعت الثورة الصناعية في إنجلترا في القرن الثامن عشر ، أصبحت مداخن مانشستر التي تنبعث من الدخان الأسود في السماء أحد رموز التقدم السريع الذي بشر بعصر جديد في بريطانيا العظمى. لكنها أيضًا، ولا يُنظر إليها على الفور، بداية لعملية سيكون لها شيئًا فشيئًا تداعيات في كل مكان من حيث التلوث.

وشكر البابا الوفد، مشددًا على "الحاجة الملحة لحماية البيئة" و "العمل بشكل ملموس لمواجهة آثار تغير المناخ" ، قائلا "في الواقع، من الواضح بشكل متزايد أن التزامنا اليوم بحماية الخلق ، وهو هبة من الله ، يجب أن يكون جزءًا من جهد أوسع لتعزيز بيئة متكاملة تحترم كرامة وقيمة كل إنسان وتعترف بالآثار المأساوية للتدهور البيئي على حياة الفقراء.