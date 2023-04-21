اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 10:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اوقاف الإسكندرية: استمرار انعقاد غرفة العمليات حتى صلاة الجمعة

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:35 ص
اوقاف الإسكندرية: استمرار انعقاد غرفة العمليات حتى صلاة الجمعة جانب من الصلاة
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم، صلاة العيد بمسجد سيدي أبي العباس المرسي بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمحافظ وسكرتير عام المحافظة صلاة العيد بمسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية، وحضر عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة .
 
وأشاد محافظ الإسكندرية ما بذلته مديرية أوقاف الإسكندرية من جهد وترتيب طوال شهر رمضان وحتى صلاة العيد.
 
وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أن الحالة العامة طيبة، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات الفرعية ستظل منعقده حتى الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة.
 
جدير بالذكر أن الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة أدى خطبة العيد بساحة مسجد الفرج، وقد شهدت مساجد الإسكندرية وساحاتها حضورا جماهيريا مكثفا في أجواء تعمها البهجة والسرور. 
 
 

 

 


الاسكندرية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اوقاف الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة