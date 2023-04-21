اوقاف الإسكندرية: استمرار انعقاد غرفة العمليات حتى صلاة الجمعة

الإسكندرية أسماء على بدر

أدى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم، صلاة العيد بمسجد سيدي أبي العباس المرسي بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمحافظ وسكرتير عام المحافظة صلاة العيد بمسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية، وحضر عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة .

وأشاد محافظ الإسكندرية ما بذلته مديرية أوقاف الإسكندرية من جهد وترتيب طوال شهر رمضان وحتى صلاة العيد.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أن الحالة العامة طيبة، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات الفرعية ستظل منعقده حتى الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة.

جدير بالذكر أن الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة أدى خطبة العيد بساحة مسجد الفرج، وقد شهدت مساجد الإسكندرية وساحاتها حضورا جماهيريا مكثفا في أجواء تعمها البهجة والسرور.



