انطلاق مبادرة العيد أحلى فى مراكز شباب البحيرة للاحتفال بعيد الفطر.. صور

البحيرة- ناصر جودة

انطلقت منذ قليل فاعليات مبادرة " العيد أحلى " داخل مراكز الشباب بمدن ومراكز محافظة البحيرة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتضمت المبادرة عدة فاعليات رياضية وترفيهية وفنية وكذلك توزيع الألعاب والهدايا، وذلك لرسم البهجة على وجوه الأطفال والطلائع والشباب خلال أيام العيد خاصة بالقرى والنجوع بالمناطق النائية.

كما اشتملت مبادرة العيد أحلى إقامة مسابقات ثقافية وفنية للمشاركين وكذلك عروض مسرحية يقدمها أعضاء مركز الشباب، بالإضافة إلى فقرات ترويحية وفنية واستعراضية مختلفة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خصر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة لاستقبال عيد الفطر المبارك بكافة مراكز الشباب، مضيفا أنه سيتم تدشين مبادرة " العيد أحلى " داخل 381 مركز شباب بمدن ومراكز محافظة البحيرة خلال أيام العيد.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أن مبادرة "العيد احلى" التى تنظمها وزارة الشباب تأتى انطلاقا من الدور الاجتماعى التى تقوم به مراكز الشباب داخل البيئة المحيطة بها.