انطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب وإقبال على مصيف رأس البر أول أيام العيد.. صور

استعدت مراكز شباب دمياط، لإنطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر» بفتح أبوابها طوال أيام عيد الفطر المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لمبادرة وزارة الشباب بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر.

أكد الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط على رفع درجة الإستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة دمياط وإتمام كافة التجهيزات لإستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها، مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية وإتاحة الفرصة أمام جميع الفئات العمرية لقضاء يوم ترفيهى والإستمتاع ببرامج فنية ورياضية تنظمها مراكز الشباب لرسم البسمة على وجوه الأطفال فى كافة القرى والمدن.

وفى سياق متصل شهد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط إقبالا فى الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث امتلأت الشوارع بمظاهر الاحتفال وتوافد المواطنين على شوارع المدينة عقب أداء صلاة عيد الفطر لقضاء أجازة العيد برأس الب.

وحرص مئات الأسر من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة على التوافد إلى مصيف رأس البر، وافترشت الأسر الحدائق العامة والمتنزهات البالغ عددها 15 حديقة عامة منتشرة بأنحاء المدينة وكذلك التردد على الشواطىء المجانية.

كما حرصت الاسر على شراء بالونات العيد للأطفال وكذلك الألعاب المختلفة والتنزة بالمراكب النيلية، يأتى ذلك وسط تواجد أمنى مكثف على مداخل ومخارج المدينة.

وكثفت الوحدة المحلية برأس البر على أعمال تجميل ونظافة الحداىق والمتنزهات وتوفير كافة السلع الضرورية لخدمة رواد المدينة خلال أجازة العيد، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.