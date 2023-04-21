اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 03:05 م
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انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية أول أيام العيد.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:15 م
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية أول أيام العيد.. صور انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن قطاع النقل البحرى، انتظام حركة الملاحة فى الموانئ البحرية المصرية ( دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وسفاجا ونويبع والغردقة) بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة. 
 
وأضاف بيان للنقل أن الوزارة تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادرات و الواردات. 
 
وأشار البيان إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات. 
 
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 1
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 

انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 2
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 

انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 3
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد

انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 4
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد

انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 5
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 

انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 6
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 

انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 7
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 

انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 8
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 

انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 9
انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية المصرية باول أيام العيد 

 


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