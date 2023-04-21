اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انتشال جثامين 14 شخصا بعد غرق قاربهم في بحيرة بين زامبيا والكونغو

الجمعة، 21 أبريل 2023 06:28 م
انتشال جثامين 14 شخصا بعد غرق قاربهم في بحيرة بين زامبيا والكونغو الشرطة الكونغولية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الكونغولية اليوم الجمعة انتشال جثامين 14 شخصا من بحيرة مويرو الواقعة على الحدود بين زامبيا والكونغو الديمقراطية بعد انقلاب قاربهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.


وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن القارب أبحر يوم الاثنين الماضي وعلى متنه حوالي 50 شخصا، لكنه واجه رياحا شديدة تسببت على ما يبدو في انقلابه، حيث تمكنت سلطات زامبيا من إنقاذ عدد غير معروف من الركاب من المياه بعد غرق القارب.


يشار إلى أن حوادث غرق القوارب أمر شائع الحدوث في الأجزاء النائية من الكونغو الديمقراطية، مما يتسبب في سقوط عشرات القتلى.


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