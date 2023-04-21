اليوم السابع
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الناتو: هناك اتفاق بين أعضاء الحلف حول عضوية أوكرانيا

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:13 ص
الناتو: هناك اتفاق بين أعضاء الحلف حول عضوية أوكرانيا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
وكالات

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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا الذي ينطلق بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا اليوم الجمعة، سيبحث تقديم مختلف أنواع الطائرات لكييف.
 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستولتنبرج صباح اليوم الجمعة لدى وصوله إلى الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن حوالى 50 دولة.
 
وقال: "أما بالنسبة للطائرات، فقد سلمت بعض دول الناتو - بولندا وسلوفاكيا - عددا من طائرات ميغ-29 إلى كييف، وهناك نقاش حول توفير أنواع أخرى من الطائرات، وسيتم بحث ذلك في الاجتماع اليوم".
 
وأكد ستولتنبرج أن "كل حلفاء الناتو متفقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في الحلف".
 
 

الناتو

حلف شمال الأطلسى

ينس ستولتنبرج

انضمام أوكرانيا للناتو



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