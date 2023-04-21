وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1444 بعد مغرب اليوم الخميس 29 رمضان 1444 هجرية الموافق 20 أبريل 2023، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمغرب، وبوحدات القوات المسلحة المغربية المساهمة في مراقبة الهلال، مشيرة إلى أن هؤلاء أكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.