الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسائل الحلقة 29 من مسلسل "رسالة الإمام"

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل " رسالة الإمام "، شهدت عدة رسائل للإمام الشافعى:

1- الرسالة: "الناس يتهمون الشافعي ظلما بأنه من حرض علي عقاب وتعذيب أحد الشيوخ ممن كانوا يتربصون به لاجتهاده الفقهي الجديد .. فيرد عليهم الشافعي ويقول: أنا لست ممن يفعلون هذا لخلاف فقهي .. فليس بيني وبين من خالفني خصومة ولا عداوة إنما اجتهاد ولاغير .. وإني أعلن أمام الجميع رفضى لهذه العقوبة"

* الخلاصة: ( العالم لاينتقم لنفسه أبدا ولا يعادي غيره لخلاف فقهي فالعلم رحم بين أهله).

2- الرسالة: " حريق كبير يلتهم دار المخطوطات وكل ما دونه الشافعى من كتب فيها".

* الخلاصة: ( رسالة لكل عالم ولكل من مثابر علي مشروع تعب فيه ثم انهار ولم يحالفه التوفيق .. عندما تخلص النية لله في عمل ما قد يختار الله لك أن يختبرك فيه لحكمة يعلمها .. لعله تدريب علي الصبر لعلم ينفع وعلي التسليم والطاعة لدرجات تُرفع .. فها هي مخطوطات الشافعي قد حرقت .. ولكن بقي علمه وذكره بعدها منذ قرون ماضية وإلي قرون آتية بإذن الله).

3- الرسالة: "زوجة الشافعي علي فراش الموت تشهد لزوجها أنه كان خير الأزواج لأزواجهم وتختم حياتها بسماع صوته وهو يقرأ عليها القرآن في انكسار المحب المودع وفي ثبات العالم المُسَتسلِّم" .

* الخلاصة: ( المسلم الحق ليس من يظهر بقناع المحبة والصلاح أمام الناس .. إنما هو من كان له زوج صالح يشهد له بحسن العشرة ورقي المعاملة).