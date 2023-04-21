" السر فى الفائدة".. كيف استولى مستريح البورصة على أموال المواطنين؟

كتب أحمد حسنى

أقوال جديدة استمعت لها نيابة القاهرة الجديدة، من مجنى عليهم فى واقعة القبض على "مستريح البورصة".

المجني عليهم كشفو أن السر فى جمع المتهم لكمية كبيرة من الأموال هو وعده بدفع فائدة كبيرة عن كل مبلغ يدفع له من قبل المواطنين، ما دفع الكثير لاستثمار أموالهم معه.

المجنى عليهم كانوا أدلوا بشهادتهم بأن المتهم أقنعهم باستثمار أموالهم فى مجال البورصة مقابل عائد مالى كبير، وهو ما التزم به فى بداية الأمر، قبل أن ينقطع عن دفع العائد المالى للمجنى عليهم.

ووصلت المبالغ التى تم الاستيلاء عليها من المجني عليهم 20 مليون جنيه.

وكانت استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها فى البورصة.

المتهم اعترف أمام النيابة بجمع 20 مليون جنيه من 4 مواطنين، بحجة استثمارها بأرباح شهرية، بالإضافة لتحرير شيكات بدون رصيد للمواطنين، وعدم دفع الأرباح الشهرية لهم.

النيابة وجهت تهمة النصب والاحتيال للمتهم، وطلبت استكمال التحقيقات الأمنية حول الواقعة.

بداية الواقعة ببلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (4 مواطنين) بتضررهم من (مالك إحدى شركات الديكورات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، لتحصله منهم على مبالغ ماليـة تجاوزت (20 مليون جنيه) وتحريره شيكات بنكية بقيمتها، بدعوى استثمارها بالبورصة، وبمجال عمله مقابل أرباح شهرية، ونظراً لعدم التزامه بالاتفاق المبرم بينهم توجهوا لصرف الشيكات، وتبين أنها دون رصيد واتهموه بالنصب عليهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تواجد المشكو في حقه بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية