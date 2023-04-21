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الرئيس السيسي يصافح الأطفال قبل أداء صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير طنطاوى

الجمعة، 21 أبريل 2023 05:51 ص
الرئيس السيسي يصافح الأطفال قبل أداء صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير طنطاوى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مصافحة الأطفال، قبل أداء صلاة عيد الفطر، فى مسجد المشير طنطاوي.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الجمعة بعيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت دار الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا، الموافق 20 أبريل لعام 2023 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًّا.

 


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