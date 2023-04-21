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الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء والمصابين الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 06:42 ص
الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء والمصابين الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. صور جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس السيسي، قد أدي صباح اليوم، صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير طنطاوى، بحضور قيادات الدولة.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الجمعة بعيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت دار الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا، الموافق 20 أبريل لعام 2023 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًّا.

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