اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:38 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه اموال ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاموال العامة

النقد الاجنبى

السوق المصرفى

وزارة الداخلية



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