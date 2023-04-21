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الخارجية: تنسيق مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المصريين عبر المعابر البرية

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:32 م
الخارجية: تنسيق مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المصريين عبر المعابر البرية سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، قام مكتب جمهورية مصر العربية في وادى حلفا بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق.
 
وفيما يلى أرقام الهواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة جمهورية مصر العربية في وادى حلفا:
- 0116604033 (00249)
- 0118162679 ( 00249)
 
وتواصل وزارة الخارجية من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطى السريع والفعال معها تبعاً للمستجدات.

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