الخارجية الروسية: مستمرون فى العملية العسكرية حتى القضاء على أى تهديد

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مستمرة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا حتى القضاء على أي تهديد لأمن البلاد، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

وفى سياق أخر، نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية قوله - في بيان له اليوم - "إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ247 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين".

وأوضح أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وطائرات بدون طيار ومقاتلة، ولفت إلى أنه تم إجلاء 52 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.