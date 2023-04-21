اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 09:27 م
أكرم القصاص
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الخارجية الروسية: سباق التسلح في مجال الصواريخ بات "خارج السيطرة"

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:00 م
الخارجية الروسية: سباق التسلح في مجال الصواريخ بات "خارج السيطرة" روسيا - أرشيفية
وكالات

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اعتبر السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، غريغوري ماشكوف أنه "بالنسبة لروسيا هنالك حاجة واضحة لزيادة إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات أمنية وهذا يشمل ما لدينا في كالينينجراد".
 
وأوضح ماشكوف اليوم الجمعة: "بالنسبة لنا هنالك حاجة واضحة لزيادة إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات أمنية وهذا يشمل ما لدينا في كالينينجراد"
 
وأضاف ماشكوف: "الصيغة السابقة لمعاهدة ستارت باتت مستهلكة والتخفيض الإضافي للأسلحة الهجومية الاستراتيجية دون مراعاة إمكانات الدول الأوروبية الأطلسية يؤدي لنتائج عكسية".

روسيا

وزارة الخارجية الروسية

غريغوري ماشكوف

سباق التسلح

معاهدة ستارت

كالينينجراد



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