الخارجية الروسية: سباق التسلح في مجال الصواريخ بات "خارج السيطرة"

وكالات

اعتبر السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، غريغوري ماشكوف أنه "بالنسبة لروسيا هنالك حاجة واضحة لزيادة إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات أمنية وهذا يشمل ما لدينا في كالينينجراد".

وأوضح ماشكوف اليوم الجمعة: "بالنسبة لنا هنالك حاجة واضحة لزيادة إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات أمنية وهذا يشمل ما لدينا في كالينينجراد"

وأضاف ماشكوف: "الصيغة السابقة لمعاهدة ستارت باتت مستهلكة والتخفيض الإضافي للأسلحة الهجومية الاستراتيجية دون مراعاة إمكانات الدول الأوروبية الأطلسية يؤدي لنتائج عكسية".