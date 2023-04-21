اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 06:24 م
أكرم القصاص
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البنتاجون يؤكد إرسال دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين

الجمعة، 21 أبريل 2023 06:05 م
البنتاجون يؤكد إرسال دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وكالات

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن دبابات "أبرامز" الأمريكية، ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة لتدريب الجنود الأوكرانيين.
 
وقال أوستن للصحفيين: "ستصل دبابات "أبرامز إم 1" إلى ألمانيا لتدريب الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة".
 
ووفقا له، فإن الدول المشاركة في "مجموعة الاتصال" لدعم أوكرانيا قد سلمت بالفعل أكثر من 230 دبابة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مركبة مدرعة.
 
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير العام الماضي.
 

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