الآلاف يتوافدون على مسجد الحسين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.. صور

بدأ منذ قليل توافد المواطنين على مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، فيما امتلأ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وشهد محيط المسجد إجراءات أمنية مشددة، للتأكيد على المواطنين منع التزاحم على بوابات الدخول، وعدم الدخول بدون الكمامة، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة.

وحرصت إدارة المسجد على تخصيص بوابات للرجال وأخرى للسيدات، وتخصيص أماكن مخصصة للصلاة للرجال وأخرى للسيدات لتنظيم أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد والساحات التى ستؤدى فيها صلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء القاهرة، والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

كما شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد، وتقديم سبل الراحة للمصلين حتى انتهاء الصلاة.

وتم تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المصلين من أبرزها ساحة مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الحسين، ومسجد الصديق بشيراتون، مسجد السلطان حسن.

أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد".

الأعياد سُنَّةٌ فِطْرِيَّة جُبِلَ الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم يخصِّصُون أيامًا للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرح لإحياء ذكرى مُناسَباتٍ حصلت في مثل تلك الأيام، كأيام النصر وأيام الميلاد، وكان لِكُلِّ أمة أيامٌ معلومةٌ تُظهِر فيها زينتَها وتعلن سرورها وتُسرِّي عن نفسها ما يُصيبها من رَهَق الحياة وعَنَتِها، وعلى هذه السُّنَّة وَجَد النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارَ في المدينة بعد هجرته إليها يلعبون في يومين، وَرِثُوا اتِّخاذَهُما عِيدًا عن الجاهليَّة، فلم يُنكِرْ أصْلَ الفكرة، وأباح اتخاذ العيد تحصيلًا لمزاياه القومية والاجتماعية والدينية، ولكنه استبدل بيومي الجاهلية يومين آخرين مرتبطين بشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام، وهما يوما الفطر والأضحى.

ومن سنن وآداب صلاة عيد الفطر المبارك، الاغتسال، ولبس أحسن الثياب استعدادًا لصلاة العيد، و أكل تمرات قبل الخروج إليها، ويستحب أن تكون التمرات وترًا: ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، وخروج المصلِّي لأداء صلاة العيد ماشيًا، و الذهاب لصلاة العيد من طريق، والرجوع من طريق آخر.