الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات الرئيسية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أدى الآلاف من أهالي مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية صلاة عيد الفطر بالمسجد الكبير بشارع البحر والساحة الشعبية، وذلك وسط حضور كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية وانتشار قوات مرور الغربية لتسهيل الحركة المرورية.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني وعضوية الشيخ صبري يس رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد وجميع مديري المديريات، لمتابعة كل ما يتصل بصلاة العيد وصلاة الجمعة.

وشددت الوزارة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة ذلك على مدار الساعة لحين الانتهاء من صلاة العيد وصلاة الجمعة، وعدم مغادرة أى منهم لمديريته أو إدارته قبل إتمام أداء الشعريتين ورفع تقرير مكتوب بذلك لرئيس القطاع الديني.

وكان وزير الأوقاف وجه رسالة إلى العاملين قائلا: "يطيب لي أن أشكر كل شركاء النجاح الدعوي في هذا الشهر الفضيل، وأخص بالذكر كل قيادات الأوقاف وأئمتها، والسادة القراء، والسادة المبتهلين، والهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في التليفزيون المصري، وإذاعة القرآن الكريم، كما أشكر المتحدة للإعلام ممثلة في قناتي "الحياة" و"الناس"، وكل الإعلاميين، والصحافة الوطنية التي قامت بتغطية الفعاليات والأنشطة الدعوية خلال الشهر الكريم، بما عظم من روحانياته، وأدخل البهجة على المصريين جميعًا، وتجاوز صدى ذلك مصر إلى مختلف دول العالم، سواء من خلال البث الإعلامي، أم من خلال موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء الذين أدوا رسالتهم بأمانة واقتدار، ومثلوا مصر الأزهر مصر الوسطية تمثيلاً مشرفًا.. أسأل الله العلي العظيم أن يجزي كل من أسهم في ذلك بجهد، أو عرق، أو فكر، أو نصح، أو مشورة، أو نقل، أو نشر، خير الجزاء، وأن يتقبل منا جميعًا هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يعيد علينا جميعًا رمضان بكل خير".