الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى ساحة مدينة بورفؤاد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أدى الآلاف من أهالى مدينة بورفؤاد صلاة عيد الفطر المبارك فى ساحة المسجد الكبير فى منتصف المدينة، وسط التواجد الأمنى لقوات مديرية أمن بورسعيد.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلن عن أنه فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، فإن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص 9 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، و150 مسجد.

وأشار المحافظ إلى أن الساحات التى تم تخصيصها تتمثل فى "ساحة المعمورة بحى الشرق والمسجد الكبير بمدينة بور فؤاد والرزاق بحى الزهور وساحة نادى الشبان المسلمين والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان والتوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحى المناخ والحرمين بمنطقة التصنيع، ومسجد الحسين بالمنطقة السابعة، وساحة مسجد الشيخ زايد بالحى الإماراتى".

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المساجد وساحات الصلاة والإهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، فضلا عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتحديد إمام أساسى وآخر احتياطى للساحات التى تم تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث للأئمة.