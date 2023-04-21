اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 01:16 ص
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افتتاح معرض للسلع الغذائية 13 مايو المقبل فى المتحف الزراعى

الجمعة، 21 أبريل 2023 01:00 ص
افتتاح معرض للسلع الغذائية 13 مايو المقبل فى المتحف الزراعى وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة، أنه سيتم افتتاح معرض للسلع الغذائية فى 13 مايو ولمدة شهر داخل المتحف الزراعى، لتوفير كل السلع الغذائية قبل عيد الأضحى، تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا" بالكميات التى يحتاج إليها المواطن.

وأضاف صالح أن الوزارة تستهدف زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

وأوضح صالح أن الوزارة تواصل ضخ المزيد من السلع والمنتجات المختلفة، من اللحوم البلدية، والدواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والأرز، ومنتجات التصنيع الغذائي، والتمور، والياميش، ومنتجات الألبان، بهذه المنافذ، بجودة عالية، وأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الاقبال على السلع والمواد الغذائية.

جدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.

 


منافذ الزراعة

المتحف الزراعى

السلع الغذائية

سلع غذائية مخفضة



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