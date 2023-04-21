اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة وزير العدل البريطانى بعد مزاعم حول تنمره على موظفين

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:35 ص
استقالة وزير العدل البريطانى بعد مزاعم حول تنمره على موظفين وزير العدل البريطانى دومينيك راب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقال دومينيك راب من منصبه كوزير العدل ونائب رئيس الوزراء البريطاني، بعد شهور من المزاعم حول تنمره على موظفين في الوزارة، ومجموعة من العاملين في الإدارات التابعة للحكومة.

وواجه النائب المحافظ عدة شكاوى رسمية بشأن تعاملاته مع موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك الادعاءات، أنه قام بالتنمر والاستخفاف بالموظفين، مما دفع البعض إلى البكاء قبل الاجتماعات.

وهذه الاستقالة تمثل ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي سيواجه أسئلة حول حكمه بعد السماح لراب بالبقاء في المنصب أثناء إجراء تحقيق معه حول هذه الادعاءات.

وقد نفى راب باستمرار أن يكون تنمر على موظفي الخدمة المدنية، وقال إنه سيواجه بقوة الشكاوى الرسمية بشأن سلوكه كوزير للعدل، وقبل ذلك كوزير للخارجية ووزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

استقالة راب هي ثاني استقالة تشهدها حكومة سوناك الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي.

 

بريطانيا

دومينيك راب

وزارة العدل البريطاني

حكومة سوناك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة