احتفالات العيد بشمال سيناء بعد الصلاة فى الساحات وتوزيع هدايا على الأطفال.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت فى شمال سيناء الاحتفالات بالعيد وسط أجواء آمنة مستقرة، وأدى اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وقيادات الجهاز التنفيذى صلاة العيد بالمجمع الإسلامى بالمساعيد، وبدأ استقبال المهنئين بالعيد من شيوخ ورموز المحافظة بديوان عام المحافظة.

وشهدت ساحات شمال سيناء صلاة العيد، وألقى الشيخ عبد السلام غباشى مدير إدارة أوقاف شمال سيناء صلاة العيد بساحة الغراء بجمع من الأهالى أعقبه قيام فريق من الهلال الأحمر المصرى بتوزيع الهدايا على الأطفال.

ورفعت شركة المياه درجة الاستعداد للحالة القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأعلن اللواء مهندس خالد مصطفى عزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكداً استعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أى طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة، والالتزام التام بنظام الورادى خلال فترة العيد.







































